Список персон

Исмагилов Наиль Нотфуллович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 1 января 1967 года в д. Уразбахтино Мамадышского района ТАССР.

Образование

1994 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1991-1999 гг. — помощник прокурора Мамадышского района РТ.
1997-2007 гг. — прокурор Рыбно-Слободского района РТ.
2007-2011 гг. — начальник отдела по надзору за расследованиями прокуратуры РТ.
С 2011 г. — прокурор Приволжского района г. Казани.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ.
Награжден медалью «1000-летия Казани».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, ул. Мавлютова, 41
  • Телефон: (843) 229-09-12

Дата последнего обновления: 26.12.2020


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