Исмагилов Наиль Нотфуллович
Общая информация
Родился 1 января 1967 года в д. Уразбахтино Мамадышского района ТАССР.
Образование
1994 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1991-1999 гг. — помощник прокурора Мамадышского района РТ.
1997-2007 гг. — прокурор Рыбно-Слободского района РТ.
2007-2011 гг. — начальник отдела по надзору за расследованиями прокуратуры РТ.
С 2011 г. — прокурор Приволжского района г. Казани.
Награды и звания
Заслуженный юрист РТ.
Награжден медалью «1000-летия Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, ул. Мавлютова, 41
- Телефон: (843) 229-09-12
Дата последнего обновления: 26.12.2020