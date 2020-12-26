Список персон

Вагизов Рамиль Абулкарамович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 26 декабря 1963 года.

Образование

2012 г. — окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Трудовая деятельность

Советник генерального директора ПАО «КАМАЗ».
2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ (2013 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423827, Автозаводский пр-т, 2
  • Телефон: (8552) 45-27-00
  • Email: VagizovRA@kamaz.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2020


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