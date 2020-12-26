Вагизов Рамиль Абулкарамович
Общая информация
Родился 26 декабря 1963 года.
Образование
2012 г. — окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Трудовая деятельность
Советник генерального директора ПАО «КАМАЗ».
2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.
Награды и звания
Награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423827, Автозаводский пр-т, 2
- Телефон: (8552) 45-27-00
- Email: VagizovRA@kamaz.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020