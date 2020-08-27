Матвеева Ирина Викторовна
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родилась 16 марта 1978 года в г. Бугульма.
Образование
2000 г. — окончила Московский государственный университет пищевых производств.
Трудовая деятельность
2009-2019 гг. — генеральный директор Закрытое акционерное общество «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1".
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: г. Бугульма, ул. 14 Павших, 56
- Телефон: (85594) 6-21-44
- Email: 1kombinat@mail.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2020