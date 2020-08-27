Список персон

Матвеева Ирина Викторовна

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родилась 16 марта 1978 года в г. Бугульма.

Образование

2000 г. — окончила Московский государственный университет пищевых производств.

Трудовая деятельность

2009-2019 гг. — генеральный директор Закрытое акционерное общество «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1".

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: г. Бугульма, ул. 14 Павших, 56
  • Телефон: (85594) 6-21-44
  • Email: 1kombinat@mail.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2020


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