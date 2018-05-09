Список персон

Мухлисов Ильнар Ильясович

Агробизнес

Общая информация

Родился 19 февраля 1975 года, в р.п. Арск Арского района Республики Татарстан

Образование:

1997год — Казанская Государственная сельскохозяйственная академия ( специальность инженер — механик широкого профиля)

Трудовая деятельность:

1997 – 1998 гг. — Ассистент кафедры сопротивления материалов КГСХА
1998 – 1998 гг. — Домоуправ Высокогорского МПП ЖКХ
1998 – 2006 гг. — главный инженер отдела по внедрению прогрессивных технологий в механизации Управления сельского хозяйства Высокогорского района
2006 – 2011 гг — Заместитель начальника Управления сельского хозяйства Высокогорского муниципального района
2011 — 2012 гг. — И.о. начальника Управления сельского хозяйства Высокогорского муниципального района
2012 – 2014 гг. — Начальник Управления сельского хозяйства Высокогорского муниципального района
2014 -Руководитель Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района

с 2015 года — руководитель ЗАО «Бирюли»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: Высокогорский район, Бирюлинский з/с, Воинов-Интернационалистов, д.1;
  • Телефон: (84365) 76-5-05
  • Email: biruli@mail.ru
  • Сайт: www.biruli-rt.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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