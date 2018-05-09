Мухлисов Ильнар Ильясович
Общая информация
Родился 19 февраля 1975 года, в р.п. Арск Арского района Республики Татарстан
Образование:
1997год — Казанская Государственная сельскохозяйственная академия ( специальность инженер — механик широкого профиля)
Трудовая деятельность:
1997 – 1998 гг. — Ассистент кафедры сопротивления материалов КГСХА
1998 – 1998 гг. — Домоуправ Высокогорского МПП ЖКХ
1998 – 2006 гг. — главный инженер отдела по внедрению прогрессивных технологий в механизации Управления сельского хозяйства Высокогорского района
2006 – 2011 гг — Заместитель начальника Управления сельского хозяйства Высокогорского муниципального района
2011 — 2012 гг. — И.о. начальника Управления сельского хозяйства Высокогорского муниципального района
2012 – 2014 гг. — Начальник Управления сельского хозяйства Высокогорского муниципального района
2014 -Руководитель Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района
с 2015 года — руководитель ЗАО «Бирюли»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: Высокогорский район, Бирюлинский з/с, Воинов-Интернационалистов, д.1;
- Телефон: (84365) 76-5-05
- Email: biruli@mail.ru
- Сайт: www.biruli-rt.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018