Список персон

Сарайкин Антон Викторович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 26 Ноября 1980 года в городе Набережные Челны.

Образование

2002 г. — окончил Камский государственный политехнический институт.

Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

2007-2008 гг. — ведущий экономист, начальник бюро экономического анализа ОАО «КАМАЗ-Дизель».
2008-2013 гг. — заместитель директора по персоналу и связям с общественностью, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КАМАЗ-Дизель».
2013 г. — назначен на должность директора департамента экономики ПАО «КАМАЗ».
2018-2020 гг. — возглавил департамент качества ПАО «КАМАЗ».
С 1 декабря 2020 г. — директор автомобильного завод «КАМАЗа».

Женат, воспитывает двоих детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: Автосборочный проезд

Дата последнего обновления: 01.12.2020

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