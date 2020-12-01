Сарайкин Антон Викторович
Общая информация
Родился 26 Ноября 1980 года в городе Набережные Челны.
Образование
2002 г. — окончил Камский государственный политехнический институт.
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность
2007-2008 гг. — ведущий экономист, начальник бюро экономического анализа ОАО «КАМАЗ-Дизель».
2008-2013 гг. — заместитель директора по персоналу и связям с общественностью, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КАМАЗ-Дизель».
2013 г. — назначен на должность директора департамента экономики ПАО «КАМАЗ».
2018-2020 гг. — возглавил департамент качества ПАО «КАМАЗ».
С 1 декабря 2020 г. — директор автомобильного завод «КАМАЗа».
Женат, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: Автосборочный проезд
Дата последнего обновления: 01.12.2020