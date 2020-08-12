Фатхиев Фарис Гаязович
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 13 октября 1960 года.
Образование
Высшее
Трудовая деятельность
ОКХ имени Нур Баяна — главный экономист, главный бухгалтер
Директор филиала «Актанышский завод СОМ» ОАО «Вамин-Татарстан»
С 2007 года — директор ООО «Агрофирма «АНЯК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: Актанышский район, деревня Аняково, улица Нефтяников, 56
- Телефон: (85552) 5-12-05, (85552) 5-12-06
- Email: oooagrofirmaanyak@rambler.ru
- Сайт: agrofirma-anyak.tiu.ru
Дата последнего обновления: 12.08.2020