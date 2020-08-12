Список персон

Фатхиев Фарис Гаязович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 13 октября 1960 года.

Образование

Высшее

Трудовая деятельность

ОКХ имени Нур Баяна — главный экономист, главный бухгалтер

Директор филиала «Актанышский завод СОМ» ОАО «Вамин-Татарстан»

С 2007 года — директор ООО «Агрофирма «АНЯК».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Актаныш
  • Адрес: Актанышский район, деревня Аняково, улица Нефтяников, 56
  • Телефон: (85552) 5-12-05, (85552) 5-12-06
  • Email: oooagrofirmaanyak@rambler.ru
  • Сайт: agrofirma-anyak.tiu.ru

Дата последнего обновления: 12.08.2020


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