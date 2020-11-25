Федоров Олег Игоревич

Общая информация

Родился 22 августа 1991 в г. Казани.

Образование

2013 г. — окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт управления инновациями.Специальность по образованию: логистика и управление цепями поставок.

Владение иностранными языками: английский (Intermediate)



Трудовая деятельность

2013-2013 гг. — Стажер-специалист отдела концессионных соглашений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

2013-2013 гг. — Тим-лидер волонтеров Церемонии Открытия и Закрытия, Департамент по работе с волонтерами Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казань.

2013-2014 гг. — Руководитель департамента реализации проектов, ООО «Агентство Событие»

С 2014 г. — Руководитель проектов, РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» (по совместительству).

2015-2016 гг. — Руководитель проекта, Республиканская молодежная акция «Я иду на выборы».

2016-2017 гг. — Директор ЭКСПО-выставки Казанского марафона.

2016-2017 гг. — Советник-стажер, Администрация Президента Российской Федерации.

С 2017 г. — Исполнительный директор, АНО «Ресурсный центр молодежи Республики Татарстан».



Общественная деятельность

Советник Председателя Молодежного правительства по вопросам взаимодействия с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан

Член Общественной молодежной палаты Республики Татарстан

Член Национального совета детских и молодежных объединений России.

Член экспертного дискуссионного клуба молодёжной политики «Гагаринский клуб»

Координатор Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан»

Руководитель образовательной платформы «Академия»

Руководитель молодежного кластера «Академия»



Награжден благодарственными письмами и грамотами.

Не женат.

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