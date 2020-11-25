Федоров Олег Игоревич
Общая информация
Родился 22 августа 1991 в г. Казани.
Образование
2013 г. — окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт управления инновациями.Специальность по образованию: логистика и управление цепями поставок.
Владение иностранными языками: английский (Intermediate)
Трудовая деятельность
2013-2013 гг. — Стажер-специалист отдела концессионных соглашений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
2013-2013 гг. — Тим-лидер волонтеров Церемонии Открытия и Закрытия, Департамент по работе с волонтерами Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казань.
2013-2014 гг. — Руководитель департамента реализации проектов, ООО «Агентство Событие»
С 2014 г. — Руководитель проектов, РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» (по совместительству).
2015-2016 гг. — Руководитель проекта, Республиканская молодежная акция «Я иду на выборы».
2016-2017 гг. — Директор ЭКСПО-выставки Казанского марафона.
2016-2017 гг. — Советник-стажер, Администрация Президента Российской Федерации.
С 2017 г. — Исполнительный директор, АНО «Ресурсный центр молодежи Республики Татарстан».
Общественная деятельность
Советник Председателя Молодежного правительства по вопросам взаимодействия с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан
Член Общественной молодежной палаты Республики Татарстан
Член Национального совета детских и молодежных объединений России.
Член экспертного дискуссионного клуба молодёжной политики «Гагаринский клуб»
Координатор Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан»
Руководитель образовательной платформы «Академия»
Руководитель молодежного кластера «Академия»
Награжден благодарственными письмами и грамотами.
Не женат.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Фатыха Карима, 20
- Телефон: (843) 231-81-61
- Email: rcm.tatarstan@gmail.com
- Сайт: https://rcm-rt.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020