Петров Валерий Станиславович

Общая информация

Родился 14 февраля 1966 года.

Образование

1988 г. — окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, программист-математик.

1996 г. — окончил Тверской государственный технический университет, экономист.

1999 г. — окончил Московский государственный открытый университет, юрист.

2004 г. — Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Chartered Financial Analyst).

Кандидат экономических наук (2001).



Трудовая деятельность

1995–1998 гг. — генеральный директор Объединенной регистрационной компании.

1997–1999 гг. — генеральный директор Управляющей компании «Альянс» — российского подразделения Alliance Capital Management (USA).

1999–2003 гг. — директор конъюнктурно-аналитического департамента АКБ«Росбанк».

2003–2005 гг. — заместитель генерального директора Московской биржи.

2005–2007 гг. — главный управляющий директор Управляющей компании «Альфа-Капитал».

2007–2009 гг. — генеральный директор Управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции».

2009–2016 гг. — Государственная Дума РФ, Комитет по собственности. Помощник председателя Комитета. Член Экспертных групп.

С 2011 г.— заместитель Генерального директора «Института развития финансовых рынков» по маркетингу, GR и IR.

2013–2016 гг. — заместитель генерального директора страховой компании Арсенал.

С 2016 г. — помощник председателя комитета Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и организаций.

С 2015 г. — член наблюдательного совета, Банка ВТБ. Член комитета по стратегии и корпоративному управлению, член комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям.

С 2017 г. — вице-президент в Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)..











































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