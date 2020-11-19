Петров Валерий Станиславович
Общая информация
Родился 14 февраля 1966 года.
Образование
1988 г. — окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, программист-математик.
1996 г. — окончил Тверской государственный технический университет, экономист.
1999 г. — окончил Московский государственный открытый университет, юрист.
2004 г. — Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Chartered Financial Analyst).
Кандидат экономических наук (2001).
Трудовая деятельность
1995–1998 гг. — генеральный директор Объединенной регистрационной компании.
1997–1999 гг. — генеральный директор Управляющей компании «Альянс» — российского подразделения Alliance Capital Management (USA).
1999–2003 гг. — директор конъюнктурно-аналитического департамента АКБ«Росбанк».
2003–2005 гг. — заместитель генерального директора Московской биржи.
2005–2007 гг. — главный управляющий директор Управляющей компании «Альфа-Капитал».
2007–2009 гг. — генеральный директор Управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции».
2009–2016 гг. — Государственная Дума РФ, Комитет по собственности. Помощник председателя Комитета. Член Экспертных групп.
С 2011 г.— заместитель Генерального директора «Института развития финансовых рынков» по маркетингу, GR и IR.
2013–2016 гг. — заместитель генерального директора страховой компании Арсенал.
С 2016 г. — помощник председателя комитета Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и организаций.
С 2015 г. — член наблюдательного совета, Банка ВТБ. Член комитета по стратегии и корпоративному управлению, член комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям.
С 2017 г. — вице-президент в Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)..
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Дата последнего обновления: 19.11.2020