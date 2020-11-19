Федоров Валерий Валерьевич
Общая информация
Родился 11 сентября 1974 года в городе Калинин.
Образование
1996 г. — окончил отделение политологии Философского факультета МГУ.
1998 г. — окончил аспирантуру при МГУ по специальности «История и теория политической науки».
Трудовая деятельность
1991-1993 гг. — работал в Институте массовых политических движений Российско-американского университета.
1993-1995 гг. — работал научным сотрудником в Центре политической конъюнктуры России.
1995—1997 гг. — руководитель Информационно-аналитического управления в Центре политической конъюнктуры России.
1997-2000 гг. — заместитель директора в Центре политической конъюнктуры России.
2000-2003 гг. — заместитель генерального директора Центра политической конъюнктуры России.
1997—2003 гг. — научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук.
2003-2006 гг. — руководитель Центра социальной информации ИСПИ РАН в 2003—2006 годах.
С сентября 2003 г. — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Дата последнего обновления: 19.11.2020