Гайнуллин Олег Александрович
Общая информация
Родился 3 июля 1981 года в селе Шама Алексеевского района ТАССР.
Образование
2003 г. — окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана.
2019 г.— прошел профессиональную переподготовку.
Трудовая деятельность
Сентябрь-декабрь 2002 г. — продавец ООО «Логика».
Июль-декабрь 2003 г. — продавец магазина «Евроинтерьер» ООО «Логика».
2003-2004 гг. — служба в рядах Российской Армии.
2004-2005 гг. — продавец-консультант ООО «Электрофлот-Сити».
2005-2011 гг. — заместитель директора по торговле ООО «Черемшан».
2011-2015 гг. — мастер участка ООО «Алексеевкдорстрой».
2015-2017 гг. — начальник участка ООО «Алексеевкдорстрой».
2017-2020 гг. — работа в КФХ «Хамитов».
С ноября 2020 года — руководитель исполкома Алексеевского района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Алексеевское
- Адрес: 422900, пл.Советская, 1
- Телефон: (84341) 2-39-40
Дата последнего обновления: 12.11.2020