Список персон

Никитин Виктор Сергеевич

IT-компании
Никитин Виктор Сергеевич
Фото: предоставлено ООО "Бипиум"

Общая информация

Образование

Выпускник КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (автоматические системы).
Выпускник Сколково по программе Master in Public Strategy. Программа по разработке стратегий государственного и общественного развития.
Выпускник Высшей школы государственного управления (г. Казань).

Трудовая деятельность

Продуктовый директор в Oktell (10 лет).
Управляющий партнер в ДругМедиа (6 лет).
Генеральный директор ООО «Бипиум».

Выпускник Кадрового резерва Президента РТ и финалист ВКУ «Лидеры России»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Иннополис
  • Адрес: 420500, ул Университетская, 7
  • Телефон: 8-800-505-24-05
  • Email: privet@bpium.ru
  • Сайт: https://www.bpium.ru/

Дата последнего обновления: 05.11.2020


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