Никитин Виктор Сергеевич
Общая информация
Образование
Выпускник КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (автоматические системы).
Выпускник Сколково по программе Master in Public Strategy. Программа по разработке стратегий государственного и общественного развития.
Выпускник Высшей школы государственного управления (г. Казань).
Трудовая деятельность
Продуктовый директор в Oktell (10 лет).
Управляющий партнер в ДругМедиа (6 лет).
Генеральный директор ООО «Бипиум».
Выпускник Кадрового резерва Президента РТ и финалист ВКУ «Лидеры России»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Иннополис
- Адрес: 420500, ул Университетская, 7
- Телефон: 8-800-505-24-05
- Email: privet@bpium.ru
- Сайт: https://www.bpium.ru/
Дата последнего обновления: 05.11.2020