Сафина Лилиана Михайловна
Общая информация
Родилась 13 ноября 1983 года в селе Старое Тябердино Кайбицкого района Республики Татарстан.
Образование
2001-2006 гг. — окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
2006-2008 гг. — обучалась на экономическом факультете Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
2008-2012 гг. — окончила аспирантуру МПГУ, кандидат филологических наук.
Трудовая деятельность
2004-2009 гг. — руководитель языковой школы «Умарта» при РТНКА города Москвы.
2009-2016 гг. — старший преподаватель в МАДИ.
2016 г. — возглавила кафедру русистики МАДИ
С 2018 г. — автор и ведущий передачи «Говорим по-татарски» на радиостанции «Эхо Москвы».
Награды и звания
Награждена почетной грамотой министерства образования РТ (2009).
Замужем, воспитывает дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 05.11.2020