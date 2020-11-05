Список персон

Сафина Лилиана Михайловна

Культура

Общая информация

Родилась 13 ноября 1983 года в селе Старое Тябердино Кайбицкого района Республики Татарстан.

Образование

2001-2006 гг. — окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
2006-2008 гг. — обучалась на экономическом факультете Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
2008-2012 гг. — окончила аспирантуру МПГУ, кандидат филологических наук.

Трудовая деятельность

2004-2009 гг. — руководитель языковой школы «Умарта» при РТНКА города Москвы.
2009-2016 гг. — старший преподаватель в МАДИ.
2016 г. — возглавила кафедру русистики МАДИ
С 2018 г. — автор и ведущий передачи «Говорим по-татарски» на радиостанции «Эхо Москвы».

Награды и звания

Награждена почетной грамотой министерства образования РТ (2009).

Замужем, воспитывает дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 05.11.2020

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