Валиев Фандас Анасович
Общая информация
Родился 1 января 1968 года в с. Саклов-Баш Сармановского района ТАССР.
Образование
1993 г. — окончил Московский государственный педагогический университет (1993 г.).
1985-1986 гг. — воспитатель группы продленного дня Сакловбашской средней школ.
1986-1988 гг. — служба в Советской Армии.
1993-2001 гг. — директор Шарлеареминской средней школы.
2001-2005 гг. — директор Сармановского профессионального училища №91.
2005-2006 гг. — заместитель главы Сармановского муниципального района по социальным вопросам.
2006-2008 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Сармановского района Республики Татарстан по социальным вопросам.
2008-2020 гг. — руководитель аппарата Совета Сармановского муниципального района Республики Татарстан.
С 2020 г. — руководитель исполкома Сармановского муниципального района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423350, ул. Ленина, 35
- Телефон: (85559) 2-52-04
- Email: Fandas.Valiev@tatar.ru
- Сайт: https://sarmanovo.tatarstan.ru/sarmanovo/administer/komitet.htm
Дата последнего обновления: 03.11.2020