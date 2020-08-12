Батанов Михаил Дмитриевич
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 16 июля 1980 года с. Копчак, Чадыр-Лунского р-на, Молдавской ССР.
Образование
2002 — окончил ИжГСХА.
Трудовая деятельность
На данный момент являюсь директором ООО «Агрызский МК».
Депутат Совета Бимского сельского совета Агрызского муниципального района
Семейное положение: женат, есть трое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: ул. Карла Маркса, д. 101
- Телефон: (85551)25410
- Email: info@agrizmk.ru
- Сайт: www.agrizmk.ru
Дата последнего обновления: 12.08.2020