Список персон

Батанов Михаил Дмитриевич

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 16 июля 1980 года с. Копчак, Чадыр-Лунского р-на, Молдавской ССР.

Образование

2002 — окончил ИжГСХА.

Трудовая деятельность

На данный момент являюсь директором ООО «Агрызский МК».

Депутат Совета Бимского сельского совета Агрызского муниципального района

Семейное положение: женат, есть трое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Агрыз
  • Адрес: ул. Карла Маркса, д. 101
  • Телефон: (85551)25410
  • Email: info@agrizmk.ru
  • Сайт: www.agrizmk.ru

Дата последнего обновления: 12.08.2020


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