Байбулат Батулла
Общая информация
Родился 16 марта 1993 года в Казани.
Образование
2012 г. — окончил факультет народно-сценического танца Казанского хореографического училища.
2016 г. — окончил Московскую школу кино.
Трудовая деятельность
Актёр, режиссер, участник КВН.
Участник юмористическое интернет-шоу на татарском языке «Фэрхэт хэм Фэрхэд» (Байбулат Батулла и Ислам Валеев).
В Казани снимался в фильмах «Дилемма», «Синие бабочки» и «Тайна изумрудного лотоса», «Сиротинушка».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Москва
Дата последнего обновления: 29.10.2020