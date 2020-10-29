Список персон

Байбулат Батулла

Культура
Байбулат Батулла
Фото: tnv.ru

Общая информация

Родился 16 марта 1993 года в Казани.

Образование

2012 г. — окончил факультет народно-сценического танца Казанского хореографического училища.
2016 г. — окончил Московскую школу кино.

Трудовая деятельность

Актёр, режиссер, участник КВН.
Участник юмористическое интернет-шоу на татарском языке «Фэрхэт хэм Фэрхэд» (Байбулат Батулла и Ислам Валеев).
В Казани снимался в фильмах «Дилемма», «Синие бабочки» и «Тайна изумрудного лотоса», «Сиротинушка».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Москва

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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