Назаров Сергей Александрович
Общая информация
Родился 7 апреля 1980 в г. Мензелинске.
Образование
2002 г. — окончил Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность
2006-2009 гг. — помощник прокурора Мензелинского района РТ.
2009-2013 гг. — старший помощник прокурора Мензелинского района РТ.
2013-2020 гг. — заместитель прокурора Мензелинского района РТ.
С 2020 г. — прокурор Актанышского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: 423740, пр. Мира, 56а
- Телефон: (85552) 3-09-13
- Сайт: Akt.prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.10.2020