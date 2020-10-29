Список персон

Назаров Сергей Александрович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 7 апреля 1980 в г. Мензелинске.

Образование

2002 г. — окончил Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность

2006-2009 гг. — помощник прокурора Мензелинского района РТ.
2009-2013 гг. — старший помощник прокурора Мензелинского района РТ.
2013-2020 гг. — заместитель прокурора Мензелинского района РТ.

С 2020 г. — прокурор Актанышского района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Актаныш
  • Адрес: 423740, пр. Мира, 56а
  • Телефон: (85552) 3-09-13
  • Сайт: Akt.prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 29.10.2020


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