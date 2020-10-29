Список персон

Сунгатуллин Рим Фаргатович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 19 ноября 1977 года в д. Новый Яваш Арского района Татарской АССР.

Образование

Окончил Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2000 г.).

Трудовая деятельность

2000-2004 гг. — помощник прокурора Мамадышского района РТ.
2004-2009 гг. — заместитель прокурора Мамадышского района РТ.
2009-2014 гг. — прокурор Черемшанского района РТ.

С 2020 г. — прокурор Азнакаевского района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: 423300, ул. Багаутдинова, 4а
  • Телефон: (8559) 27-07-88

Дата последнего обновления: 29.10.2020


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