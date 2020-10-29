Сунгатуллин Рим Фаргатович
Общая информация
Родился 19 ноября 1977 года в д. Новый Яваш Арского района Татарской АССР.
Образование
Окончил Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2000 г.).
Трудовая деятельность
2000-2004 гг. — помощник прокурора Мамадышского района РТ.
2004-2009 гг. — заместитель прокурора Мамадышского района РТ.
2009-2014 гг. — прокурор Черемшанского района РТ.
С 2020 г. — прокурор Азнакаевского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423300, ул. Багаутдинова, 4а
- Телефон: (8559) 27-07-88
Дата последнего обновления: 29.10.2020