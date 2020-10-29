Самонина Светлана Петровна
Общая информация
Родилась 6 сентября 1971 года в с. Диашево Бакалинского района Башкирской АССР.
Образование
2005 г. — окончила Казанскую государственную сельскохозяйственную академию (2005 г.).
Трудовая деятельность
1981-1991 гг. — оператор автоматических линий Лениногорского приборного завода Татарского производственного объединения «Радиоприбор», г. Лениногорск.
1991-1998 гг. — штукатур-маляр в МПП ЖКХ, г. Бавлы.
1998-2001 гг. — диспетчер участка водоканала, МПП ЖКХ, г. Бавлы.
2000-2001 гг. — техник участка МПП ЖКХ, МПП ЖКХ, г. Бавлы.
2002-2003 гг. — техник государственного предприятия «Коммунальщик», г. Бавлы.
2003-2006 гг. — заместитель директора управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства, г. Бавлы.
2006-2010 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ по экономическому развитию.
Марта-ноябрь 2010 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ.
2010-2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ.
2015-2017 гг. — начальник Бавлинского филиала ООО «Татнефть — УРС».
2017-2019 гг. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ.
2019-2020 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ.
С 2020 г. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ.
Награды и звания
Награждена почетной грамотой главы администрации Бавлинского муниципального района (2003 г.), главы Бавлинского муниципального района (2007 г.), медалью РТ «За заслуги в развитии местного самоуправления» (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, 38
- Телефон: (85593) 2-74-16
- Email: S.Samonina@tatar.ru
- Сайт: https://jutaza.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.10.2020