Самонина Светлана Петровна

Общая информация

Родилась 6 сентября 1971 года в с. Диашево Бакалинского района Башкирской АССР.

Образование

2005 г. — окончила Казанскую государственную сельскохозяйственную академию (2005 г.).

Трудовая деятельность

1981-1991 гг. — оператор автоматических линий Лениногорского приборного завода Татарского производственного объединения «Радиоприбор», г. Лениногорск.

1991-1998 гг. — штукатур-маляр в МПП ЖКХ, г. Бавлы.

1998-2001 гг. — диспетчер участка водоканала, МПП ЖКХ, г. Бавлы.

2000-2001 гг. — техник участка МПП ЖКХ, МПП ЖКХ, г. Бавлы.

2002-2003 гг. — техник государственного предприятия «Коммунальщик», г. Бавлы.

2003-2006 гг. — заместитель директора управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства, г. Бавлы.

2006-2010 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ по экономическому развитию.

Марта-ноябрь 2010 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ.

2010-2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района РТ.

2015-2017 гг. — начальник Бавлинского филиала ООО «Татнефть — УРС».

2017-2019 гг. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ.

2019-2020 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ.

С 2020 г. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ.

Награды и звания

Награждена почетной грамотой главы администрации Бавлинского муниципального района (2003 г.), главы Бавлинского муниципального района (2007 г.), медалью РТ «За заслуги в развитии местного самоуправления» (2015 г.).

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