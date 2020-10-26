Хабибуллин Айрат Рафакович
Общая информация
Родился 29 октября 1974 года в с. Муслюмово.
Образование
1997 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет.
2003 г. — окончил Альметьесвкий государственный нефтяной институт.
Трудовая деятельность
1997-2000 гг. — психолог, зам. директора по воспитательной работе СОШ с. Муслюмово.
2000-2001 гг. — специалист 1 категории отдела исполнения бюджета Отделения Департамента Казначейства Муслюмовского района.
2001-2006 гг. — ведущий экономист ОАО «Меллянефть».
2006-2008 гг. — экономист I категории планово-экономического отдела НГДУ «Азнакаевскнефть» ОАО «Татнефть».
2008-2016 гг. — заместитель начальника планово-экономического отдела НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть».
2016-2017 гг. — начальник планово-экономического отдела, ООО «Ак Таш».
2017-2019 гг. — экономист по бюджетированию ООО «Энерготранс».
2019-2020- первый заместитель руководителя исполнительного комитета Тукаевского района РТ.
С 2020 г. — руководитель исполнительного комитета Тукаевского района РТ.
Награды и звания
Награжден благодарственным письмом НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, пр-т Мусы Джалиля, 46
- Телефон: (8552) 70-00-76
Дата последнего обновления: 26.10.2020