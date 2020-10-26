Шакиров Ильнур Ирекович
Общая информация
Родился 2 апреля 1981 года в г. Азнакаево.
Образование
Окончил Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность
2003-2004 гг. — учитель истории в средней общеобразовательной школе с. Тойкино Азнакаевского района РТ.
2004-2006 гг. — директор муниципальной средней общеобразовательной школе с. Тойкино Азнакаевского района РТ.
2006-2011 гг. — управляющий делами исполкома Азнакаевского района РТ.
2011-2017 гг. — главный советник Управления по работе с территориями президента РТ.
2017-2019 гг. — заведующий информационно-аналитическим отделом Управления по работе с территориями президента РТ.
2019-2020 гг. — заместитель председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
С 2020 г. — руководитель исполкома Верхнеуслонского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Верхний Услон
- Адрес: 422570, ул. Чехова, 18
- Телефон: (84379) 2-12-67
- Email: Ilnur.Shakirov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020