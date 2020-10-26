Акбашев Артур Эльфатович
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Родился 5 мая 1971 года в г. Агрыз.
Трудовая деятельность
2018-2020 гг. — начальник железнодорожного вокзала «Ижевск» ГЖД.
С 2020 г. — руководитель исполкома Агрызского района РТ.
Награды и звания
Награжден почетной грамотной Госсовета Удмуртской республики (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: 422230, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13
- Телефон: (85551) 2-10-45
Дата последнего обновления: 26.10.2020