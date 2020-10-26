Список персон

Акбашев Артур Эльфатович

Гос. ведомства, Администрации районов республики

Общая информация

Родился 5 мая 1971 года в г. Агрыз.

Трудовая деятельность

2018-2020 гг. — начальник железнодорожного вокзала «Ижевск» ГЖД.
С 2020 г. — руководитель исполкома Агрызского района РТ.

Награды и звания

Награжден почетной грамотной Госсовета Удмуртской республики (2013 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Агрыз
  • Адрес: 422230, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13
  • Телефон: (85551) 2-10-45

Дата последнего обновления: 26.10.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам