Список персон

Кулаков Кирилл Денисович

Образование и наука
Кулаков Кирилл Денисович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 20 июля 1969 года.

Образование

1990 г.— окончил Казанское высшее военное командное училище.

Трудовая деятельность

1995-2014 гг. — работал преподавателем в Казанском высшем военном командном училище.
2014-2017 гг. — командир 7-й отдельной гвардейской танковой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургской казачьей бригады (г. Чебаркуль).
С марта 2017 г. — командир Казанского высшего военного командного училища.

Генерал-майор.

Награды и звания

Награжден медалью «За доблестный труд» (2009 г.), благодарностью президента РТ (2013 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, ул. Оренбургский тракт, 6
  • Телефон: (843) 229-89-32
  • Email: kvtkku@mail.ru
  • Сайт: https://kvtkku.mil.ru/

Дата последнего обновления: 20.10.2020


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