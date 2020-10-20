Кулаков Кирилл Денисович
Общая информация
Родился 20 июля 1969 года.
Образование
1990 г.— окончил Казанское высшее военное командное училище.
Трудовая деятельность
1995-2014 гг. — работал преподавателем в Казанском высшем военном командном училище.
2014-2017 гг. — командир 7-й отдельной гвардейской танковой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургской казачьей бригады (г. Чебаркуль).
С марта 2017 г. — командир Казанского высшего военного командного училища.
Генерал-майор.
Награды и звания
Награжден медалью «За доблестный труд» (2009 г.), благодарностью президента РТ (2013 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, ул. Оренбургский тракт, 6
- Телефон: (843) 229-89-32
- Email: kvtkku@mail.ru
- Сайт: https://kvtkku.mil.ru/
Дата последнего обновления: 20.10.2020