Фомичев Андрей Геннадьевич
Общая информация
Родился 6 февраля 1960 года в г.Нижняя Тура Свердловской области.
Образование:
1982 год — Уральский лесотехнический институт (специальность «машины и аппараты целлюлозно-бумажного производства»).
Трудовая деятельность:
1982 — 1986 гг. — механик картонно-бумажного цеха Кзыл-Ординского целлюлозно-картонного завода.
1986 — 2009 гг. — прошел путь от механика до первого заместителя генерального директора Набережночелнинского картонно-бумажного комбината.
2009 — 2015 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАОр «НП НЧ КБК».
С 2015 года — генеральный директор ЗАОр «НП НЧ КБК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, 1
- Телефон: (8552) 79-19-92
- Email: nkbk@nkbk.ru
- Сайт: www.nkbk.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018