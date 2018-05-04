Список персон

Фомичев Андрей Геннадьевич

Гос. ведомства, Промышленность, Легкая промышленность
Фомичев Андрей Геннадьевич Фото: chelnyltd.ru

Общая информация

Родился 6 февраля 1960 года в г.Нижняя Тура Свердловской области.

Образование:

1982 год — Уральский лесотехнический институт (специальность «машины и аппараты целлюлозно-бумажного производства»).

Трудовая деятельность:

1982 — 1986 гг. — механик картонно-бумажного цеха Кзыл-Ординского целлюлозно-картонного завода.
1986 — 2009 гг. — прошел путь от механика до первого заместителя генерального директора Набережночелнинского картонно-бумажного комбината.
2009 — 2015 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАОр «НП НЧ КБК».

С 2015 года — генеральный директор ЗАОр «НП НЧ КБК».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, 1
  • Телефон: (8552) 79-19-92
  • Email: nkbk@nkbk.ru
  • Сайт: www.nkbk.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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