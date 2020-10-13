Исхаков Айрат Хамитович
Общая информация
Родился 4 октября 1973 года в Казани.
Образование
Окончил институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «юрист».
Трудовая деятельность
1991-1993 гг. — служба в Вооруженных силах РФ.
2004-2010 гг. — специалист, начальник административно-хозяйственного отдела Поволжского филиала ОАО «Мегафон» регионального отделения по РТ г. Казань.
2010-2011 гг. — руководитель территориального офиса по РТ и РМЭ Поволжского филиала ОАО «Мегафон Ритейл», г. Казань.
2011-2017 гг. — заместитель управляющего делами управления делами аппарата исполкома г. Казани.
С 28 ноября 2017 г. — директор муниципального унитарного предприятия г. Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №4».
Награды и звания
Награжден благодарностью мэра г. Казани (2012 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2014 г.), памятными медалями олимпийских зимних игр и паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (2014 г.), XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани (2015 г.), благодарностью президента РТ (2018 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, ул. Восстания, 108 а
- Телефон: (843) 560-77-08
- Email: atp4@list.ru
- Сайт: http://kazan-patp4.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020