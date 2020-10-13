Исхаков Айрат Хамитович

Общая информация

Родился 4 октября 1973 года в Казани.

Образование

Окончил институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «юрист».

Трудовая деятельность

1991-1993 гг. — служба в Вооруженных силах РФ.

2004-2010 гг. — специалист, начальник административно-хозяйственного отдела Поволжского филиала ОАО «Мегафон» регионального отделения по РТ г. Казань.

2010-2011 гг. — руководитель территориального офиса по РТ и РМЭ Поволжского филиала ОАО «Мегафон Ритейл», г. Казань.

2011-2017 гг. — заместитель управляющего делами управления делами аппарата исполкома г. Казани.

С 28 ноября 2017 г. — директор муниципального унитарного предприятия г. Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №4».

Награды и звания

Награжден благодарностью мэра г. Казани (2012 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2014 г.), памятными медалями олимпийских зимних игр и паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (2014 г.), XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани (2015 г.), благодарностью президента РТ (2018 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

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