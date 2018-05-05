Нафикова Фарида Хаметовна
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Родилась 7 июля 1957 года в Казани.
Образование:
1977 год — Техникум легкой промышленности
1991 год — Казанский финасовый экономический институт ( по специальности «Экономист» )
Трудовая деятельность:
1979 — 1991 — экономист, главный инженер ОАО «Казанская швейная фабрика».
1991 — 2008 — директор ОАО «Казанская швейная фабрика».
С 2008 года — директор ОАО «Альянс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Техническая, 120а
- Телефон: (843) 278-42-18
- Email: kshf@list.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018