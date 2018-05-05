Список персон

Нафикова Фарида Хаметовна

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Родилась 7 июля 1957 года в Казани.

Образование:

1977 год — Техникум легкой промышленности

1991 год — Казанский финасовый экономический институт ( по специальности «Экономист» )

Трудовая деятельность:

1979 — 1991 — экономист, главный инженер ОАО «Казанская швейная фабрика».

1991 — 2008 — директор ОАО «Казанская швейная фабрика».

С 2008 года — директор ОАО «Альянс».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Техническая, 120а
  • Телефон: (843) 278-42-18
  • Email: kshf@list.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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