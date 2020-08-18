Спирина Светлана Николаевна
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Образование
1998 г. — КГУ, факультет Журналистики и социологии.
Трудовая деятельность
2007-2013 гг. работа в Телерадиокомпания KZN Казань.
С 2013 г. — работа на Телеканале “tbc”.
С 2013 г. главный редактор на телеканале ITV.
С 2018 г. — руководитель творческого объединения «7 дней» на Телеканале «ТНВ-Новый век».
С 2020 г. — заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 18.08.2020