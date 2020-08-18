Список персон

Спирина Светлана Николаевна

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Образование

1998 г. — КГУ, факультет Журналистики и социологии.

Трудовая деятельность

2007-2013 гг. работа в Телерадиокомпания KZN Казань.

С 2013 г. — работа на Телеканале “tbc”.

С 2013 г. главный редактор на телеканале ITV.

С 2018 г. — руководитель творческого объединения «7 дней» на Телеканале «ТНВ-Новый век».

С 2020 г. — заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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