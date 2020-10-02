Редько Ольга Андреевна

Общая информация

Родилась 12 июня 1981 г. в г. Казани.



Образование



2003 г.— окончила Казанский государственный финансово-экономический институт.



2008 г. — окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.



Трудовая деятельность



2003-2004 г.г. — ведущий экономист Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан.

2004-2005 г.г. — финансовый директор Федерации флорбола Республики Татарстан.

2005-2007 г.г. — главный специалист отдела экспертизы, начальник отдела реализации и управления проектами, заместитель директора Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

С сентября 2007 г. — Руководитель Управления государственных закупок Республики Татарстан.

С 24 марта 2014 года назначена председателем Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.

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