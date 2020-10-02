Редько Ольга Андреевна
Общая информация
Родилась 12 июня 1981 г. в г. Казани.
Образование
2003 г.— окончила Казанский государственный финансово-экономический институт.
2008 г. — окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Трудовая деятельность
2003-2004 г.г. — ведущий экономист Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан.
2004-2005 г.г. — финансовый директор Федерации флорбола Республики Татарстан.
2005-2007 г.г. — главный специалист отдела экспертизы, начальник отдела реализации и управления проектами, заместитель директора Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».
С сентября 2007 г. — Руководитель Управления государственных закупок Республики Татарстан.
С 24 марта 2014 года назначена председателем Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, д. 86
- Телефон: (843) 212-28-12
- Email: goskomitet.zakupki@tatar.ru
- Сайт: https://goszakupki.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020