Сиразеев Равиль Раидович

Общая информация

Родился 16 апреля 1985 в Казани.

Образование

2007 — окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

2008 г.— окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «экономика и управление на предприятии».

2011 г.— окончил аспирантуру Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «международное и европейское право».

2014 г. — окончил Институт государственной службы им. Ли Кван Ю (Сингапур).

2014 г.— окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)..

Трудовая деятельность

2009-2013 гг. — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого, шестого созывов.

2013-2014 гг. — начальник отдела высшего образования управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ.

2014-2016 гг. — помощник заместителя Премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ.

2016 г. — генеральный директор Фонда региональных инновационных проектов «АИРР».

С октября 2016 г. — руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ.

2017-2019 гг. — руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

С 29 апреля 2019 г. — генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания РТ».

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