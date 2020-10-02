Сиразеев Равиль Раидович
Общая информация
Родился 16 апреля 1985 в Казани.
Образование
2007 — окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
2008 г.— окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «экономика и управление на предприятии».
2011 г.— окончил аспирантуру Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «международное и европейское право».
2014 г. — окончил Институт государственной службы им. Ли Кван Ю (Сингапур).
2014 г.— окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)..
Трудовая деятельность
2009-2013 гг. — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого, шестого созывов.
2013-2014 гг. — начальник отдела высшего образования управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ.
2014-2016 гг. — помощник заместителя Премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ.
2016 г. — генеральный директор Фонда региональных инновационных проектов «АИРР».
С октября 2016 г. — руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ.
2017-2019 гг. — руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».
С 29 апреля 2019 г. — генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420074, Петербургская, 28 2 этаж
- Телефон: (843) 524‒72‒32
- Email: info@rlcrt.ru
- Сайт: http://rlcrt.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020