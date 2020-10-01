Умников Александр Витальевич
Общая информация
Родился 23 августа 1977 в г. Нижнекамске.
Образование
2001 г.— окончил Университет управления ТИСБИ.
Трудовая деятельность
1994-1995 гг. — механизатор совхоза Мамадышского района РТ.
1995 г. — водитель ООО «Алтай».
1995-1998 гг. — шофер Нижнекамского политехнического колледжа.
1998-2002 гг. — юристконсульт, ведущий специалист КУП Жилищного хозяйства.
2002-2006 гг. — начальник юридического отдела ГУ «ДЕЗ».
2006-2007 гг. — начальник юридического отдела УК ЖКХ-НК.
2007-2020 гг. — начальник правового отдела Совета Нижнекамского муниципального района РТ.
С 2020 г. — заместитель главы Нижнекамского района РТ (на освобожденной основе).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, пр. Строителей, 12, каб 218
- Телефон: (8555) 42-51-76
- Email: aleksandr.umnikov@tatar.ru
- Сайт: https://e-nkama.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020