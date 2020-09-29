Кузнецова Жанна Искандэровна
Общая информация
Родилась 10 октября 1978 г. в г. Казани.
Образование
2001 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет.
2003, 2008, 2010 гг. — проходила циклы переподготовки в Казанском государственном медицинском университете.
2011 г.— окончила Международную медицинскую корпорация (пластическая хирургия)
2016 г. — окончила прошла повышение квалификации в Казанской медицинской академии.
Трудовая деятельность
В 1995 г. поступила на педиатрический факультет КГМУ.
2003-2008 гг. — врач-хирург микрохирургического отделения в Республиканской клинической больнице МЗ РТ.
2007-2011гг. — сердечно-сосудистый хирург в клинике «Джаннис».
С 2007 г. — директор клиники «Джаннис».
2008 г. — врач-хирург отделения сосудистой хирургии в Республиканской клинической больнице МЗ РТ.
С 2011 г. врач-пластический хирург клинике «Джаннис».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Тельмана, д. 23
- Телефон: (843) 230-47-30
- Email: djannis@mail.ru
- Сайт: www.djannis.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2020