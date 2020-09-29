Список персон

Кузнецова Жанна Искандэровна

Медицина

Общая информация

Родилась 10 октября 1978 г. в г. Казани.

Образование

2001 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет.
2003, 2008, 2010 гг. — проходила циклы переподготовки в Казанском государственном медицинском университете.
2011 г.— окончила Международную медицинскую корпорация (пластическая хирургия)
2016 г. — окончила прошла повышение квалификации в Казанской медицинской академии.

Трудовая деятельность

В 1995 г. поступила на педиатрический факультет КГМУ.
2003-2008 гг. — врач-хирург микрохирургического отделения в Республиканской клинической больнице МЗ РТ.
2007-2011гг. — сердечно-сосудистый хирург в клинике «Джаннис».
С 2007 г. — директор клиники «Джаннис».
2008 г. — врач-хирург отделения сосудистой хирургии в Республиканской клинической больнице МЗ РТ.
С 2011 г. врач-пластический хирург клинике «Джаннис».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Тельмана, д. 23
  • Телефон: (843) 230-47-30
  • Email: djannis@mail.ru
  • Сайт: www.djannis.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2020


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