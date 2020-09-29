Кузнецова Жанна Искандэровна

Общая информация

Родилась 10 октября 1978 г. в г. Казани.

Образование

2001 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет.

2003, 2008, 2010 гг. — проходила циклы переподготовки в Казанском государственном медицинском университете.

2011 г.— окончила Международную медицинскую корпорация (пластическая хирургия)

2016 г. — окончила прошла повышение квалификации в Казанской медицинской академии.

Трудовая деятельность

В 1995 г. поступила на педиатрический факультет КГМУ.

2003-2008 гг. — врач-хирург микрохирургического отделения в Республиканской клинической больнице МЗ РТ.

2007-2011гг. — сердечно-сосудистый хирург в клинике «Джаннис».

С 2007 г. — директор клиники «Джаннис».

2008 г. — врач-хирург отделения сосудистой хирургии в Республиканской клинической больнице МЗ РТ.

С 2011 г. врач-пластический хирург клинике «Джаннис».

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