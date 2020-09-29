Хисамова Альбина Вадимовна

Общая информация

Образование



2001 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет (лечебное дело).

2003 г. — окончил Казанскую государственную медицинскую академию.

2007 г. — прошел повышение квалификации в Казанской государственной медицинской академии.

2008 г. — прошел переподготовку в Казанской государственной медицинской академии.

2009 г. — прошел переподготовку Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (рефлексотерапия).

2013 г. — прошел переподготовку в Казанской государственной медицинской академии.

2013 г. — прошел повышение квалификации в Казанской государственной медицинской академии.

2014 — прошел повышение квалификации в Медицинском университете «Реавиз» (рефлексотерапия).

Трудовая деятельность

С 2015 г. — директор ООО «Реацентр Казанский».



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