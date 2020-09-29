Хисамова Альбина Вадимовна
Общая информация
Образование
2001 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет (лечебное дело).
2003 г. — окончил Казанскую государственную медицинскую академию.
2007 г. — прошел повышение квалификации в Казанской государственной медицинской академии.
2008 г. — прошел переподготовку в Казанской государственной медицинской академии.
2009 г. — прошел переподготовку Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (рефлексотерапия).
2013 г. — прошел переподготовку в Казанской государственной медицинской академии.
2013 г. — прошел повышение квалификации в Казанской государственной медицинской академии.
2014 — прошел повышение квалификации в Медицинском университете «Реавиз» (рефлексотерапия).
Трудовая деятельность
С 2015 г. — директор ООО «Реацентр Казанский».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Карла Маркса, 14
- Телефон: (843) 236-71-11
- Сайт: www.reacenter.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2020