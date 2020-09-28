Шамсутдинов Рустам Данисович
Общая информация
Родился 8 января 1969 года в г. Зеленодольске.
Образование
1992 г. — окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.
Трудовая деятельность
2004-2006 гг. — начальник службы ТЭП.
200-2012 гг. — заместитель генерального директора ООО «Интермодальная транспортировка КАМАЗ», генеральный директор ООО «СТФК «КАМАЗ», директор по продажам запасных частей, заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.
2012-2019 гг. — заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам.
Член Правления ПАО «КАМАЗ»
С декабря 2019 г. — заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.
Награды и звания
Заслуженный машиностроитель РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423827, Автозаводский проспект, 2
- Телефон: (8552) 45-21-98
- Сайт: https://kamaz.ru/
Дата последнего обновления: 28.09.2020