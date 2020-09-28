Список персон

Шамсутдинов Рустам Данисович

Промышленность

Общая информация

Родился 8 января 1969 года в г. Зеленодольске.

Образование

1992 г. — окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Трудовая деятельность

2004-2006 гг. — начальник службы ТЭП.
200-2012 гг. — заместитель генерального директора ООО «Интермодальная транспортировка КАМАЗ», генеральный директор ООО «СТФК «КАМАЗ», директор по продажам запасных частей, заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.
2012-2019 гг. — заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам.

Член Правления ПАО «КАМАЗ»

С декабря 2019 г. — заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.

Награды и звания

Заслуженный машиностроитель РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423827, Автозаводский проспект, 2
  • Телефон: (8552) 45-21-98
  • Сайт: https://kamaz.ru/

Дата последнего обновления: 28.09.2020


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