Мухаметзянов Ильшат Ринатович

Общая информация

Родился 31 октября 1984 года в г. Чистополь.

Образование

2007 г. — окончил Чистопольский филиал «Восток» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева по специальности «Приборостроение»

2008 г. — окончил Чистопольский филиал «Восток» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева по специальности «Экономика и управление на предприятии».



Трудовая деятельность

2008-2019 г. — начальник производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Чистопольском районе РТ, преподаватель ЧФ КНИТУ-КАИ «Восток».

С 2019 г. — директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».

Женат, воспитывает дочь.

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