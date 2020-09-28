Мухаметзянов Ильшат Ринатович
Общая информация
Родился 31 октября 1984 года в г. Чистополь.
Образование
2007 г. — окончил Чистопольский филиал «Восток» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева по специальности «Приборостроение»
2008 г. — окончил Чистопольский филиал «Восток» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Трудовая деятельность
2008-2019 г. — начальник производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Чистопольском районе РТ, преподаватель ЧФ КНИТУ-КАИ «Восток».
С 2019 г. — директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».
Женат, воспитывает дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422981, РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127а
- Телефон: (84342) 5-69-42
- Email: kgtuvostok@mail.ru
- Сайт: http://vostok.kai.ru/
Дата последнего обновления: 28.09.2020