Список персон

Мухаметзянов Ильшат Ринатович

Образование и наука, ВУЗы

Общая информация

Родился 31 октября 1984 года в г. Чистополь.

Образование

2007 г. — окончил Чистопольский филиал «Восток» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева по специальности «Приборостроение»

2008 г. — окончил Чистопольский филиал «Восток» Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Трудовая деятельность

2008-2019 г. — начальник производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Чистопольском районе РТ, преподаватель ЧФ КНИТУ-КАИ «Восток».

С 2019 г. — директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».

Женат, воспитывает дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 422981, РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127а
  • Телефон: (84342) 5-69-42
  • Email: kgtuvostok@mail.ru
  • Сайт: http://vostok.kai.ru/

Дата последнего обновления: 28.09.2020


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