Липинский Дмитрий Андреевич
Общая информация
Родился 4 октября 1977 года.
Образование
2000 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет «Лечебное дело» .
2000-2001 гг. — Интернатура КГМУ по специальности «Офтальмология».
2001-2003 г.— Клиническая ординатура КГМА по специальности «Офтальмология».
Трудовая деятельность
С 2012 г. — главный врач ООО «МНИЦ Третий глаз+".
С 2013 г.— главный врач ООО «Бьютиклиник».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Спортивная, д. 3
- Телефон: (843) 272-10-55
- Email: 3eyes-clinic@mail.ru
- Сайт: www.третийглаз.рф
Дата последнего обновления: 25.09.2020