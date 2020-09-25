Список персон

Липинский Дмитрий Андреевич

Медицина

Общая информация

Родился 4 октября 1977 года.

Образование

2000 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет «Лечебное дело» .
2000-2001 гг. — Интернатура КГМУ по специальности «Офтальмология».
2001-2003 г.— Клиническая ординатура КГМА по специальности «Офтальмология».

Трудовая деятельность

С 2012 г. — главный врач ООО «МНИЦ Третий глаз+".

С 2013 г.— главный врач ООО «Бьютиклиник».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, ул. Спортивная, д. 3
  • Телефон: (843) 272-10-55
  • Email: 3eyes-clinic@mail.ru
  • Сайт: www.третийглаз.рф

Дата последнего обновления: 25.09.2020


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