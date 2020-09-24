Исхаков Альберт Фаритович
Общая информация
Родился 22 апреля 1983 года.
Образование
Окончил Альметьевский нефтяной институт.
Трудовая деятельность
2003-2013 гг. — помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, начальник центральной инженерно-технологической службы Нурлатского предприятия буровых работ.
2013-2014 гг. — начальник Елабужского предприятия буровых работ ООО «Бурение» ООО «УК «Татбурнефть».
2014-2018 гг. — первый заместитель директора по производству — главный инженер ООО «УК «Татбурнефть».
С 2018 г. — директор ООО «УК «Татбурнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул. М. Джалиля, 51
- Телефон: (8553) 38-90-03
- Email: tnbur@tagras.ru
- Сайт: http://www.tatburneft.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020