Список персон

Исхаков Альберт Фаритович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 22 апреля 1983 года.

Образование

Окончил Альметьевский нефтяной институт.

Трудовая деятельность

2003-2013 гг. — помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, начальник центральной инженерно-технологической службы Нурлатского предприятия буровых работ.
2013-2014 гг. — начальник Елабужского предприятия буровых работ ООО «Бурение» ООО «УК «Татбурнефть».
2014-2018 гг. — первый заместитель директора по производству — главный инженер ООО «УК «Татбурнефть».

С 2018 г. — директор ООО «УК «Татбурнефть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, ул. М. Джалиля, 51
  • Телефон: (8553) 38-90-03
  • Email: tnbur@tagras.ru
  • Сайт: http://www.tatburneft.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2020


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