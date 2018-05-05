Гарипова Салиха Хамзеевна
Общая информация
Родилась 13 июля 1960 года в г. Бугульма Татарской АССР.
Образование:
1989 год — Уфимский техникум лёгкой промышленности (специальность «техник-технолог швейного производства»)
2004 год — Уфимский институт текстильной и лёгкой промышленности ( специальность «организатор производства»)
Трудовая деятельность:
1978 год — швея-мотористка на Октябрьской швейной фабрике.
1988 год — швея-мотористка, затем мастер швейного цеха на Бугульминской швейной фабрике
с 1997 года – инженер по снабжению и сбыту, коммерческий директор на Бугульминской швейной фабрике
с апреля 2000 года — директор ООО «Бугульминская швейная фабрика».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: г. Бугульма, ул. Гоголя, 23
- Телефон: (85594) 4-22-21
- Email: sh_fabrika73@mail.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018