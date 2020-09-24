Список персон

Сайфутдинов Айдар Габдуллазанович

Гос. ведомства, Муниципальная власть, Администрации районов республики

Общая информация

Родился 23 июня 1984 года в Нижнекамске.

Образование

2002 г. — окончил Нижнекамский политехнический колледж.

2010 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «государственное и муниципальное управление, менеджер».

Трудовая деятельность

2003-2008 гг. — тренер-преподаватель Управления по делам молодежи администрации г. Нижнекамск.
2008-2009 гг. — ведущий инженер ООО «Камремстрой».
2009-2011 гг. — ведущий инженер, заместитель начальника отдела маркетинга, комплектации и оборудования ООО «ПСО «Казань».
2011-2014 гг. — начальник отдела материально-технического снабжения, заместитель директора по экономике и финансам, директор ООО «УК «Татспецнефтехиммонтаж».
2014-2016 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ООО «Камское монтажное управление».
2016 г. — заместитель генерального директора ООО «УК «Татнефтехиммонтаж».

С августа 2016 г. — руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423586, пр. Строителей, 12
  • Телефон: (8555) 42-50-50
  • Email: Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru
  • Сайт: https://e-nkama.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2020


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