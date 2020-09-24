Сайфутдинов Айдар Габдуллазанович
Общая информация
Родился 23 июня 1984 года в Нижнекамске.
Образование
2002 г. — окончил Нижнекамский политехнический колледж.
2010 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «государственное и муниципальное управление, менеджер».
Трудовая деятельность
2003-2008 гг. — тренер-преподаватель Управления по делам молодежи администрации г. Нижнекамск.
2008-2009 гг. — ведущий инженер ООО «Камремстрой».
2009-2011 гг. — ведущий инженер, заместитель начальника отдела маркетинга, комплектации и оборудования ООО «ПСО «Казань».
2011-2014 гг. — начальник отдела материально-технического снабжения, заместитель директора по экономике и финансам, директор ООО «УК «Татспецнефтехиммонтаж».
2014-2016 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ООО «Камское монтажное управление».
2016 г. — заместитель генерального директора ООО «УК «Татнефтехиммонтаж».
С августа 2016 г. — руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423586, пр. Строителей, 12
- Телефон: (8555) 42-50-50
- Email: Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru
- Сайт: https://e-nkama.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020