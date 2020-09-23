Старостин Алексей Александрович
Общая информация
Родился 24 октября 1975 года.
Образование
1998 г. — окончил Казанский государственный технологический университет им. Кирова, специальность «Машины и аппараты пищевых производств».
2008 г. — окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность «Менеджмент организации».
Трудовая деятельность
1998 г. — инженер-механик ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».
1998-2000 гг. — специалист по маркетингу ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2000-2005 гг. — начальник коммерческого отдела ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2005-2006 гг. — начальник службы организации перевозок ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2006-2007 гг. — директор по организации перевозок и авиационной деятельности ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2007-2008 гг. — коммерческий директор ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2008-2019 гг. — генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2019 г. — генеральный директор «Базэл Аэро».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 350903, пгт Пашковский ул Бершанской, 355
- Телефон: (800) 301-19-91
- Email: aeroinfo@aer.aero
- Сайт: aer.aero
Дата последнего обновления: 23.09.2020