Даутов Ирек Фаритович
Общая информация
Родился 14 февраля 1962 года в селе Алан Сабинского района Республики Татарстан.
Образование
1984 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова –Ленина. Квалификация «Историк. Преподаватель истории и обществоведения».
Трудовая деятельность
С февраля 2020 г. — директор ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Шигабутдина Марджани 26
- Телефон: (843) 293-42-12
- Email: ktlp1@yandex.ru
- Сайт: http://kktd.ru/
Дата последнего обновления: 22.09.2020