Список персон

Даутов Ирек Фаритович

Образование и наука

Общая информация

Родился 14 февраля 1962 года в селе Алан Сабинского района Республики Татарстан.

Образование

1984 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова –Ленина. Квалификация «Историк. Преподаватель истории и обществоведения».

Трудовая деятельность

С февраля 2020 г. — директор ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Шигабутдина Марджани 26
  • Телефон: (843) 293-42-12
  • Email: ktlp1@yandex.ru
  • Сайт: http://kktd.ru/

Дата последнего обновления: 22.09.2020


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