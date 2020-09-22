Нуртдинов Ильдар Наилевич

Общая информация

Родился 8 сентября 1968 года в городе Нижнекамск.

Образование

1996 г. — окончил Казанский химико-технологический институт.

Трудовая деятельность

1987 г. — электромонтер, ПО «Нижнекамскнефтехим».

1987-1989 гг. — служба в рядах СА.

1987-1996 гг. — слесарь КИПиА, Казанские тепловые сети РЭУ «Татэнерго».

1996-1999 гг. — старший мастер по ремонту электрооборудования, АО «Нижнекамский завод технического углерода».

1999-2003 гг. — инженер-энергетик, СРСУ-4 Треста «Татспецнефтехимремстрой».

2003-2005 гг. — главный инженер, Нижнекамская энергетическая компания.

2005-2007 гг. — заместитель генерального директора по производству, ОАО «ВК и ЭХ».

2007-2008 гг. — первый заместитель генерального директора, ОАО «ВК и ЭХ».

С 2008 г. — генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ», заместитель мэра г. Нижнекамска.

Награды и звания

Заслуженный энергетик Республики Татарстан (2018 г.)

Лауреат конкурса «Руководитель года-2011» в номинации «За экологическую безопасность производства».

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