Список персон

Нуртдинов Ильдар Наилевич

ЖКХ услуги

Общая информация

Родился 8 сентября 1968 года в городе Нижнекамск.

Образование

1996 г. — окончил Казанский химико-технологический институт.

Трудовая деятельность

1987 г. — электромонтер, ПО «Нижнекамскнефтехим».
1987-1989 гг. — служба в рядах СА.
1987-1996 гг. — слесарь КИПиА, Казанские тепловые сети РЭУ «Татэнерго».
1996-1999 гг. — старший мастер по ремонту электрооборудования, АО «Нижнекамский завод технического углерода».
1999-2003 гг. — инженер-энергетик, СРСУ-4 Треста «Татспецнефтехимремстрой».
2003-2005 гг. — главный инженер, Нижнекамская энергетическая компания.
2005-2007 гг. — заместитель генерального директора по производству, ОАО «ВК и ЭХ».
2007-2008 гг. — первый заместитель генерального директора, ОАО «ВК и ЭХ».

С 2008 г. — генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ», заместитель мэра г. Нижнекамска.

Награды и звания

Заслуженный энергетик Республики Татарстан (2018 г.)

Лауреат конкурса «Руководитель года-2011» в номинации «За экологическую безопасность производства».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, ул. Ахтубинская, 4б, п/о № 6, а/я 100
  • Телефон: (8555) 47-08-01
  • Email: wkex@rambler.ru
  • Сайт: www.wodo.e-nk.ru

Дата последнего обновления: 22.09.2020


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