Нуртдинов Ильдар Наилевич
Общая информация
Родился 8 сентября 1968 года в городе Нижнекамск.
Образование
1996 г. — окончил Казанский химико-технологический институт.
Трудовая деятельность
1987 г. — электромонтер, ПО «Нижнекамскнефтехим».
1987-1989 гг. — служба в рядах СА.
1987-1996 гг. — слесарь КИПиА, Казанские тепловые сети РЭУ «Татэнерго».
1996-1999 гг. — старший мастер по ремонту электрооборудования, АО «Нижнекамский завод технического углерода».
1999-2003 гг. — инженер-энергетик, СРСУ-4 Треста «Татспецнефтехимремстрой».
2003-2005 гг. — главный инженер, Нижнекамская энергетическая компания.
2005-2007 гг. — заместитель генерального директора по производству, ОАО «ВК и ЭХ».
2007-2008 гг. — первый заместитель генерального директора, ОАО «ВК и ЭХ».
С 2008 г. — генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ», заместитель мэра г. Нижнекамска.
Награды и звания
Заслуженный энергетик Республики Татарстан (2018 г.)
Лауреат конкурса «Руководитель года-2011» в номинации «За экологическую безопасность производства».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, ул. Ахтубинская, 4б, п/о № 6, а/я 100
- Телефон: (8555) 47-08-01
- Email: wkex@rambler.ru
- Сайт: www.wodo.e-nk.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2020