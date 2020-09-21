Тимергалиев Эльдар Фаритович
Общая информация
Родился 20 мая 1986 года в с. Столбище Лаишевского района ТАССР.
Образование
2009 г. — окончил Казанский государственный университет им. А.Н. Туполева.
2014 г.— окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Трудовая деятельность
2010 г. — начальник отдела земельных отношений ООО «Первое Строительное Управление».
2010-2015 гг. — начальник управления стратегического развития ООО «Первое Строительное Управление».
2015 г. — заместитель начальника управления, начальник отдела учета и управления имуществом Управления земельных и имущественных отношений исполнительного комитета.
2015-2016 гг. — начальник управления земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны.
2016-2020 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны по вопросам развития ТОСЭР.
С сентября 2020 г.— руководитель корпоративного блока ПАО «АКИБАНК».
Награды
Награжден благодарностью мэра города (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423818, проспект Мира, 88 а
- Телефон: (8552) 77-33-88
- Email: office@akibank.ru
- Сайт: https://www.akibank.ru/
Дата последнего обновления: 21.09.2020