Список персон

Тимергалиев Эльдар Фаритович

Финансы, Банки
Тимергалиев Эльдар Фаритович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 20 мая 1986 года в с. Столбище Лаишевского района ТАССР.

Образование

2009 г. — окончил Казанский государственный университет им. А.Н. Туполева.
2014 г.— окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Трудовая деятельность

2010 г. — начальник отдела земельных отношений ООО «Первое Строительное Управление».
2010-2015 гг. — начальник управления стратегического развития ООО «Первое Строительное Управление».
2015 г. — заместитель начальника управления, начальник отдела учета и управления имуществом Управления земельных и имущественных отношений исполнительного комитета.
2015-2016 гг. — начальник управления земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны.
2016-2020 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны по вопросам развития ТОСЭР.

С сентября 2020 г.— руководитель корпоративного блока ПАО «АКИБАНК».

Награды

Награжден благодарностью мэра города (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423818, проспект Мира, 88 а
  • Телефон: (8552) 77-33-88
  • Email: office@akibank.ru
  • Сайт: https://www.akibank.ru/

Дата последнего обновления: 21.09.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам