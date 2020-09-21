Мочалов Андрей Алексеевич
Общая информация
Родился 26 июня 1978 года в городе Чистополь Республики Татарстан.
Образование
2000 г. — окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГАСА) по специальности «инженер-технолог».
Трудовая деятельность
2001-2004 гг. — главный специалист производственно-технического отдела OOO «Проектно-строительная компания».
2004-2005 гг. — прораб, начальник участка ЗАО «СоюзШахтоОсушение»
2005-2009 гг. — директор ООО «Волжск Строй Монтаж».
2009-2011 гг. — директор ООО «Ак Барс-Эстейтинг».
2011-2017 гг. — генеральный директор OOO «Сувар Девелопмент».
2017-2018 гг. — генеральный директор ООО "#СУВАРСТРОИТ».
С 2017 г. — генеральный директор ООО «СУВАР».
Женат, воспитывает двух сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 64
- Телефон: (843) 526-55-55
- Сайт: https://suvarholding.ru/
Дата последнего обновления: 21.09.2020