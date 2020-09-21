Список персон

Мочалов Андрей Алексеевич

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Родился 26 июня 1978 года в городе Чистополь Республики Татарстан.

Образование

2000 г. — окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГАСА) по специальности «инженер-технолог».

Трудовая деятельность

2001-2004 гг. — главный специалист производственно-технического отдела OOO «Проектно-строительная компания».
2004-2005 гг. — прораб, начальник участка ЗАО «СоюзШахтоОсушение»
2005-2009 гг. — директор ООО «Волжск Строй Монтаж».
2009-2011 гг. — директор ООО «Ак Барс-Эстейтинг».
2011-2017 гг. — генеральный директор OOO «Сувар Девелопмент».
2017-2018 гг. — генеральный директор ООО "#СУВАРСТРОИТ».

С 2017 г. — генеральный директор ООО «СУВАР».

Женат, воспитывает двух сыновей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 64
  • Телефон: (843) 526-55-55
  • Сайт: https://suvarholding.ru/

Дата последнего обновления: 21.09.2020


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