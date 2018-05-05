Список персон

Сергеева Фирая Мирзаяновна

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Родилась 22 апреля 1961 года.

Образование:

1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «экономист-организатор» )

Трудовая деятельность:

1987 год — экономист сельхозуправления поселка городского типа Алексеевское.

1987 год — главный бухгалтер Алексеевской фабрики художественного ткачества.

с 1999 года — директор ОАО «Алексеевская фабрика художественного ткачества».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Алексеевск
  • Адрес: п.г.т Алексеевское, ул. Павелкина, 22
  • Телефон: (84341) 25253
  • Email: afxt@alextkach.ru
  • Сайт: www.alextkach.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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