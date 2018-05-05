Сергеева Фирая Мирзаяновна
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Родилась 22 апреля 1961 года.
Образование:
1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «экономист-организатор» )
Трудовая деятельность:
1987 год — экономист сельхозуправления поселка городского типа Алексеевское.
1987 год — главный бухгалтер Алексеевской фабрики художественного ткачества.
с 1999 года — директор ОАО «Алексеевская фабрика художественного ткачества».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Алексеевск
- Адрес: п.г.т Алексеевское, ул. Павелкина, 22
- Телефон: (84341) 25253
- Email: afxt@alextkach.ru
- Сайт: www.alextkach.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018