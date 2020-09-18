Список персон

Салимгараев Радик Ваккасович

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Родился 22 октября 1985 года в городе Арск Республики Татарстан.

Образование

2007 г.— окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства».

Трудовая деятельность

2004-2005 гг. — студентом начал работать в строительной компании Унистрой.

2009-2016 гг. — заместитель директора по продажам компании Унистрой.

2016-2017 г. — директор по развитию жилой недвижимости компании Унистрой.

С 6 сентября 2017 г. — генеральный директор компании «Унистрой».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Гвардейская, 16В
  • Телефон: (843) 295 53 83
  • Email: marketing@unistroyrf.ru
  • Сайт: www.unistroyrf.ru

Дата последнего обновления: 18.09.2020


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