Салимгараев Радик Ваккасович
Общая информация
Родился 22 октября 1985 года в городе Арск Республики Татарстан.
Образование
2007 г.— окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства».
Трудовая деятельность
2004-2005 гг. — студентом начал работать в строительной компании Унистрой.
2009-2016 гг. — заместитель директора по продажам компании Унистрой.
2016-2017 г. — директор по развитию жилой недвижимости компании Унистрой.
С 6 сентября 2017 г. — генеральный директор компании «Унистрой».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Гвардейская, 16В
- Телефон: (843) 295 53 83
- Email: marketing@unistroyrf.ru
- Сайт: www.unistroyrf.ru
Дата последнего обновления: 18.09.2020