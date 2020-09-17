Сафин Айдар Мавлятзянович
Общая информация
Родился 29 января 1979 года в городе Нижнекамск Татарской АССР.
Образование
2003 г. окончил California Coast University, факультет «деловое администрирование» по специальности «бакалавр делового администрирования».
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2003-2004 гг. — главный специалист, начальник отдела антикризисных технологий в строительстве комитета по антикризисному управлению Республики Татарстан.
2004-2005 гг. — директор ОАО «Торговый Центр «Салют».
2005-2006 гг. — генеральный директор ОАО «Инвестиционная строительная компания».
2006-2007 гг. — директор ООО «Девелоперская группа РОСТ», г. Казань.
2007-2010 гг. — директор департамента развития территорий ООО «Базовые инвестиции», г. Казань.
С 2010 года — первый заместитель директора ООО «АК БАРС Девелопмент».
С 2011 года — директор Кощаковского кирпичного завода, с. Кощаково, Пестречинский район Республики Татарстан.
2017-2019 гг. директор ООО «Казанский ДСК».
С августа 2019 г. генеральный директор ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО».
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420092, ул Восстания, 142
- Телефон: (843) 567-58-50
- Email: danaflex@danaflex.ru
- Сайт: http://danaflexnano.ru/
Дата последнего обновления: 17.09.2020