Сафин Айдар Мавлятзянович

Общая информация

Родился 29 января 1979 года в городе Нижнекамск Татарской АССР.

Образование

2003 г. окончил California Coast University, факультет «деловое администрирование» по специальности «бакалавр делового администрирования».

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2003-2004 гг. — главный специалист, начальник отдела антикризисных технологий в строительстве комитета по антикризисному управлению Республики Татарстан.

2004-2005 гг. — директор ОАО «Торговый Центр «Салют».

2005-2006 гг. — генеральный директор ОАО «Инвестиционная строительная компания».

2006-2007 гг. — директор ООО «Девелоперская группа РОСТ», г. Казань.

2007-2010 гг. — директор департамента развития территорий ООО «Базовые инвестиции», г. Казань.

С 2010 года — первый заместитель директора ООО «АК БАРС Девелопмент».

С 2011 года — директор Кощаковского кирпичного завода, с. Кощаково, Пестречинский район Республики Татарстан.

2017-2019 гг. директор ООО «Казанский ДСК».

С августа 2019 г. генеральный директор ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО».



Женат, воспитывает двоих сыновей.



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