Список персон

Сафин Айдар Мавлятзянович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 29 января 1979 года в городе Нижнекамск Татарской АССР.

Образование

2003 г. окончил California Coast University, факультет «деловое администрирование» по специальности «бакалавр делового администрирования».

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2003-2004 гг. — главный специалист, начальник отдела антикризисных технологий в строительстве комитета по антикризисному управлению Республики Татарстан.
2004-2005 гг. — директор ОАО «Торговый Центр «Салют».
2005-2006 гг. — генеральный директор ОАО «Инвестиционная строительная компания».
2006-2007 гг. — директор ООО «Девелоперская группа РОСТ», г. Казань.
2007-2010 гг. — директор департамента развития территорий ООО «Базовые инвестиции», г. Казань.
С 2010 года — первый заместитель директора ООО «АК БАРС Девелопмент».
С 2011 года — директор Кощаковского кирпичного завода, с. Кощаково, Пестречинский район Республики Татарстан.
2017-2019 гг. директор ООО «Казанский ДСК».
С августа 2019 г. генеральный директор ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО».

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420092, ул Восстания, 142
  • Телефон: (843) 567-58-50
  • Email: danaflex@danaflex.ru
  • Сайт: http://danaflexnano.ru/

Дата последнего обновления: 17.09.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам