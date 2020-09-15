Список персон

Ильнур Камилевич Залялов

Гос. ведомства, Судебные органы

Общая информация

Родился 5 июля 1988 года в г. Буинске Республики Татарстан.

Образование

Окончил «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Трудовая деятельность

Работал на должности заместителя руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

2018-сентябрь 2020 г. — мировой судья судебного участка № 2 по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан.

С сентября 2020 г. судья Чистопольского городского суда.

Женат, воспитывает двоих детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 422981, ул. Энгельса, д. 152 Б
  • Телефон: (84342) 5-67-27
  • Сайт: http://chistopolsky.tat.sudrf.ru/

Дата последнего обновления: 15.09.2020


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