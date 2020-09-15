Ильнур Камилевич Залялов
Общая информация
Родился 5 июля 1988 года в г. Буинске Республики Татарстан.
Образование
Окончил «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Трудовая деятельность
Работал на должности заместителя руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.
2018-сентябрь 2020 г. — мировой судья судебного участка № 2 по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан.
С сентября 2020 г. судья Чистопольского городского суда.
Женат, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422981, ул. Энгельса, д. 152 Б
- Телефон: (84342) 5-67-27
- Сайт: http://chistopolsky.tat.sudrf.ru/
Дата последнего обновления: 15.09.2020