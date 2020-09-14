Дудин Александр Николаевич
Общая информация
Родился 28 Августа 1985 в г. Йошкар-Оле.
Образование
2008 г. — окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит»
2012 г. — окончил Московскую открытую социальную академию по специальности «Юриспруденция».
Трудовая деятельность
2007-2012 гг. — сотрудник блока продаж ОАО «ВымпелКом» в Республике Марий Эл.
2012-2014 гг. — руководящие должности в подразделениях коммерческого блока филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.
2014-2015 гг. — заместитель директора — коммерческий директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.
2015-2016 гг. — заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.
С ноября 2016 по февраль 2017 гг. -исполняющий обязанности директора филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».
2017-2020 гг. — директор филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».
С 2020 г. — директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, ул. Можайского, 6
- Телефон: (843) 515-99-00
- Email: gpr_ta_post@volga.rt.ru
- Сайт: https://kazan.rt.ru/
Дата последнего обновления: 14.09.2020