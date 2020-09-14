Дудин Александр Николаевич

Общая информация

Родился 28 Августа 1985 в г. Йошкар-Оле.

Образование

2008 г. — окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит»

2012 г. — окончил Московскую открытую социальную академию по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

2007-2012 гг. — сотрудник блока продаж ОАО «ВымпелКом» в Республике Марий Эл.

2012-2014 гг. — руководящие должности в подразделениях коммерческого блока филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.

2014-2015 гг. — заместитель директора — коммерческий директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.

2015-2016 гг. — заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.

С ноября 2016 по февраль 2017 гг. -исполняющий обязанности директора филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».

2017-2020 гг. — директор филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».



С 2020 г. — директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ.

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