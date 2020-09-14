Список персон

Дудин Александр Николаевич

IT-компании, Телекоммуникации и связь

Общая информация

Родился 28 Августа 1985 в г. Йошкар-Оле.

Образование

2008 г. — окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит»

2012 г. — окончил Московскую открытую социальную академию по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

2007-2012 гг. — сотрудник блока продаж ОАО «ВымпелКом» в Республике Марий Эл.
2012-2014 гг. — руководящие должности в подразделениях коммерческого блока филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.
2014-2015 гг. — заместитель директора — коммерческий директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.
2015-2016 гг. — заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл.
С ноября 2016 по февраль 2017 гг. -исполняющий обязанности директора филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».
2017-2020 гг. — директор филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».

С 2020 г. — директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, ул. Можайского, 6
  • Телефон: (843) 515-99-00
  • Email: gpr_ta_post@volga.rt.ru
  • Сайт: https://kazan.rt.ru/

Дата последнего обновления: 14.09.2020


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