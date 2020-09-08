Список персон

Залаков Ильдар Ринатович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 17 ноября 1986 года.

Образование

2009 г.— окончил Казанский государственный финансово-экономического институт.

Трудовая деятельность

Работал в УФАС по РТ и Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
2015-2020 гг. — работал в топ-менеджменте компании «Татспиртпром».
С 2020 г. — директор пивоваренного завода «Белый Кремль».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 420980, ул. Промышленная, д. 16
  • Телефон: 8 (843) 425-67-67
  • Email: bk@tatspirtprom.ru
  • Сайт: https://kremlinbeer.ru/

Дата последнего обновления: 08.09.2020


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