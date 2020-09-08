Залаков Ильдар Ринатович
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 17 ноября 1986 года.
Образование
2009 г.— окончил Казанский государственный финансово-экономического институт.
Трудовая деятельность
Работал в УФАС по РТ и Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
2015-2020 гг. — работал в топ-менеджменте компании «Татспиртпром».
С 2020 г. — директор пивоваренного завода «Белый Кремль».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 420980, ул. Промышленная, д. 16
- Телефон: 8 (843) 425-67-67
- Email: bk@tatspirtprom.ru
- Сайт: https://kremlinbeer.ru/
Дата последнего обновления: 08.09.2020